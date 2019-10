Infortunio Dzeko | il bosniaco lascia l’Olimpico con una borsa del ghiaccio DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019)– La Roma non è andata oltre l’1-1 contro il Cagliari. Finale di partita convulso e ricco di polemiche, ma in casa giallorossa c’è anche preoccupazione per le condizioni di Edin. L’attaccantehato lo stadio Olimpico con unadelsulla faccia per andare in ospedale a fare degli accertamenti. Si teme seriamente la frattura dello zigomo. Seguiranno aggiornamenti. Roma-Cagliari 1-1, le pagelle di CalcioWeb: giornata no di Ceppitelli FOTO Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ill’Olimpico con unadelCalcioWeb.

CalcioWeb : +++ INFORTUNIO PER #DZEKO ?? BORSA DEL GHIACCIO PER IL BOSNIACO +++ ?? - calciomercatoit : ??#Roma, ansia per #Dzeko: le ultime sul suo infortunio - Legionarius87 : Rottura del menisco interno per #Diawara, per fortuna senza interessamento dei legamenti. Altro infortunio in casa… -