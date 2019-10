Ilary Blasi rompe il silenzio sui social dopo le tante polemiche per via della sua

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) La sua assenza alla puntata commemorativa de Le Iene dedicata a Nadia Toffa aveva fatto discutere molti utenti. E lesono continuate per giorni.è tornata a pubblicare su Instagramgiorni die lo ha fatto con una foto che testimonia la sua lontananza da casa ma senza commentare direttamente lecritiche ricevute. La moglie di Francesco Totti si trova a Londra per motivi di lavoro. D’altra parte già la redazione de Le Iene aveva voluto mettere un punto sulla questione, ovvero sull’assenza die di Teo Mammucari con una precisazione inviata all’AdnKronos: “Sonoinfondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è ...

stanzaselvaggia : Questa cosa che Ilary Blasi DOVESSE essere presente al tributo per la Toffa, questa cosa che gli altri DEBBANO deci… - trash_italiano : Le Iene ripartono ricordando Nadia Toffa: 100 iene in studio, da Simona Ventura a Ilary Blasi - MarioManca : Io non so perché Ilary Blasi e Teo Mammucari non siano stati presenti stasera, ma so solo che i tweet carichi di od… -