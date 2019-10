Comic-Con di New York | i trailer di Star Trek Discovery | Outlander e Lost in Space

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 6 ottobre 2019) New-Con 2019di: Picard,inGiornata ricca quella di sabato al-Con di Newdove oltre all’annuncio del rinnovo e del ritorno di Lauren Cohan in The Waking Dead, anche altre serie tv hanno avuto il loro spazio./Picard #Picard is coming to @CBSAllAccess on January 23. #NYCC pic.twitter.com/bBHq80MTsT — Alex Kurtzman (@Alex Kurtzman) October 5, 2019 930 years from home. Their fight begins. #returns with a new season in 2020. #NYCC pic.twitter.com/gaRLZbWCp7 — Alex Kurtzman (@Alex Kurtzman) October 5, 2019è stato grande protagonista del-Con di Newtra, Picard e l’arrivo dei corti dedicati ai singoli personaggi o ad alcuni aspetti della serie. Il mondo dinegli USA è in mano a CBS All ...

maggow : mi sento felice presso New York Comic Con - peterxmena : RT @clalamet: Mi sveglio e trovo le foto di Mena al comic con... Sono così fiera di lui, non ne avete idea?? - clalamet : Mi sveglio e trovo le foto di Mena al comic con... Sono così fiera di lui, non ne avete idea?? -