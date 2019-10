Clash Royale | Arriva la Stagione 4 a tema Halloween

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 6 ottobre 2019) Giocatori di, se avete acquistato il Pass 3 vi informiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per ultimare le sfide, in quanto nei prossimi giorni arriverà il nuovo Pass che aprirà le porte alla4, la quale introdurrà contenuti a: La4 porta contenuti aLa4 arriverà con un nuovo Pass, il quale ricompenserà coloro che decideranno di acquistarlo e completare le varie sfide con: Nuova emoticon del teschio messicano Nuova skin per la torre a forma di Zucca oltre naturalmente la possibilità di aprire molti più forzieri ad ogni passaggio di livello. La4 porta con se una nuova Arena temporanea ae la carta “Golem di Elisir”, una variante del Golem tradizionale ma composto interamente da Elisir. La suddetta ...

