Renzi fa saltare i nervi a Conte che sbotta | basta o è crisi | inaccettabile tuo

Renzi : "Gentiloni vuol far saltare l’accordo" : Grandi manovre in casa Pd in vista dell’incontro di oggi pomeriggio, alle 14 ma la sede non si sa, tra Dem e 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso altro tempo alle forze politiche, con un nuovo giro di consultazioni martedì prossimo. Ma se entro mercoledì non ci sarà spazio per l’incarico si tornerà alle urne. M5S, l'Assemblea dà il via libera ...

Crisi di governo : audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” : Crisi di governo: audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” Crisi di governo: all’indomani del primo giorno di consultazioni si registra una scia polemica nell’acceso dibattito del Partito Democratico. Mentre nella Lega e nel Movimento 5 Stelle, per citare le tre principali forze politiche, sembra esserci maggiore coesione sui passi e sulle modalità da compiere il Pd sembra ancora una volta diviso. O almeno ...

Renzi : Gentiloni ha tentato di far saltare l'intesa con M5s : L'ex premier ha accusato il suo successore a Palazzo Chigi di aver inviato ad alcuni giornalisti "vicini" un messaggio con richiesta di abiura nei confronti di alcuni paletti posti dal M5s e ha evocato la scissione. Replica del segretario.

Renzi : Gentiloni ha tentato di far saltare l'intesa con M5s : L'ex premier ha accusato il suo successore a Palazzo Chigi di aver inviato ad alcuni giornalisti "vicini" un messaggio con richiesta di abiura nei confronti di alcuni paletti posti dal M5s e ha evocato la scissione. Replica del segretario.

Renzi : "E' Gentiloni che prova a far saltare l'intesa con l'M5s - la velina con le abiure irrinunciabili è sua" : L'ex premier, accusa Renzi, avrebbe volutamente inviato ad alcuni giornalisti "vicini" un messaggio con richiesta di abiura nei confronti di alcuni paletti posti dai Pentastellati

Renzi a Gentiloni : «Ha provato a far saltare l’intesa col M5S» Di Maio : guerre di audio ma conta taglio dei parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni»

Pd - Renzi accusa Gentiloni : «Ha provato a far saltare l’intesa con i 5 stelle»|Salvini : nessuno lasci Italia ai dem : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni»

Audio Renzi : Gentiloni prova a far saltare intesa M5s - Pd rischia : Paolo Gentiloni sta provando a far saltare l'accordo tra Pd e M5s, inviando 'spin' ai giornali, ma "se uno, contravvenendo alle regole interne, con uno spin fa saltare tutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni...". Lo dice Matteo Renzi, in un Audio registrato durante una 'lezione' a porte chiuse della sua scuola politica in corso in Toscana. "Due giornalisti, Goffredo De Marchis di Repubblica e Alessandro De Angelis di ...

Pd - l’accusa di Renzi a Gentiloni : «Ha provato a far saltare l’intesa con i 5 stelle» : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni»

Pd spaccato - Renzi accusa Gentiloni e minaccia la scissione : ‘Vuole far saltare tutto’ : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso pochi giorni di tempo alle forze politiche per cercare di trovare un accordo e dare vita ad una nuova maggioranza in Parlamento alternativa a quella gialloverde formata fino a pochi giorni fa da M5S e Lega. Al momento l’ipotesi più accreditata vede i pentastellati in pole position per tornare a Palazzo Chigi, stavolta insieme al Pd e non più con il ‘traditore’ Matteo Salvini. La ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

L’audio di Renzi contro Gentiloni : “Ha provato a far saltare l’accordo con i 5S” : In una lezione ai ragazzi della sua scuola politica l'ex premier accusa il suo successore a Palazzo Chigi

Renzi ha detto che Gentiloni ha cercato di far saltare la trattativa col M5S : Era lui la fonte della notizia sulle tre condizioni "ufficiose" che ieri è stata pubblicata da Repubblica e Huffington Post, ha detto

Matteo Renzi - l'audio choc contro Paolo Gentiloni : "È stato lui a far saltare l'accordo con i 5 Stelle" : Matteo Renzi, mentre teneva la lezione per i ragazzi della scuola di formazione politica a Barga, in Garfagnana, non ha perso l'occasione per mettere zizzania nel Pd. Ed ecco che durante il discorso dopo le consultazioni al Quirinale (quello in cui Di Maio sembra frenare l'asse Pd-M5s), l'ex premier