Il post-quota 100 | dal 2022 nuovi esodati e scalone | le pensioni si allontanano

Il governo si tiene quota 100 - ma dove sono i posti di lavoro promessi da Di Maio? : “Se proprio si vuole essere pessimisti, dall'anno prossimo in pensione ci andranno almeno 600 mila persone”, disse, baldanzoso, lo scorso novembre l'allora ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella fase di limatura del decreto legge che introduceva in tandem reddito di citt

Via Rdc-quota 100 : tutto al cuneo post Boccia - un vero imprenditore : Legge di Bilancio da oltre 29 miliardi con taglio al cuneo fiscale da 2,5 miliardi: la manovra provocherà quegli effetti espansivi che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aspettarsi? E la lotta all'evasione genererà i 7 miliardi di coperture finanziarie preventivate? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Marco Bonometti, presidente della Confindustria Lombardia. Che sulla prossima presidenza della confederazione ...

Riforma pensioni e LdB2020 : proposti riscatto laurea 'light' e conferma Quota 100 : La prossima legge di bilancio potrebbe prevedere un ulteriore ampliamento di chi può riscattare gli anni di studi universitari in via agevolata. Sono queste le ultime indiscrezioni in arrivo dal governo per il comparto previdenziale, dopo l'inizio delle discussioni ufficiali della nuova finanziaria. Il conto alla rovescia per la presentazione della Nadef (la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) è ormai partito, visto che la ...

Pensioni ultima ora : uscite Quota 100 scuola ad agosto - i posti vacanti : Pensioni ultima ora: uscite Quota 100 scuola ad agosto, i posti vacanti Pensioni ultima ora: la scuola come tutti gli altri settori pubblici, sanità e pubblica amministrazione, rischia di risentire nell’immediato degli effetti di Quota 100. La modalità di pensione anticipata introdotta dal governo Conte col decreto n. 4/2019 dà la possibilità di andare in pensione a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ...

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione “per non infastidire la Cina”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione : “Avrebbe infastidito Pechino”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

Pensioni anticipate quota 100 : posticipare redditi a 67 anni - a rischio rate e tredicesima : È stretta dell'Inps sul cumulo dei redditi per la pensione anticipata a quota 100. Con la recente circolare 117 del 2019, l'Istituto di previdenza ha dato spiegazioni in merito alla cumulabilità dei redditi per chi volesse andare in pensione con la quota 100 e volesse continuare a lavorare oppure abbia redditi da lavoro nell'anno di uscita o nell'anno di maturazione della pensione di vecchiaia. Due sono le alternative per continuare a lavorare: ...

Pensione anticipata quota 100 - nuova nota Inps : posticipabile decorrenza di uscita : Arriva una nuova opzione nel caso in cui sia necessario o obbligatorio continuare a lavorare nel periodo di preavviso per le uscite con Pensione anticipata a quota 100. Infatti, l'Inps ha emesso nella giornata di ieri, 9 agosto, una nuova circolare, la numero 117 del 2019, nella quale specifica che sia possibile posticipare la decorrenza delle pensioni a quota 100. In tal modo, è possibile non considerare durante il periodo di preavviso i ...