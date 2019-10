Sacchi | “Ottimo lavoro di Carlo ma manca la mentalità vincente”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’ex allenatore Arrigoscrive, tramite La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione del Napoli in Champions.asserisce che, nonostante l’ottimodi Ancelotti, il Napoli rischia di non passare il turno senza l’acquisizione della giusta. “Passo falso del Napoli che pareggia in Belgio con il Genk: gli uomini di Ancelotti devono acquisire unavincente e dare continuità e intensità alle proprie prestazioni. Il possesso palla, la velocità e le ripartenze sarebbero le loro armi migliori, ma senza il pressing efficace anche le incursioni in avanti diventano una utopia. Gli azzurri hanno sprecato molto, purtroppo anche i ritmi di gioco e l’intensità non sono ancora ottimali. Lavincente non è soltanto frutto della propria storia, ma anche della determinazione del gruppo, della capacità lavorativa e della ...

