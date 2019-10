Conto corrente condominiale | creditore deve agire prima sui morosi

Telepass Autostrade non attivabile su Conto corrente estero - Antitrust avvia procedimento : L'Antitrust fa sapere che lo scorso 18 settembre ha avviato un procedimento contro la società Telepass Spa citando una disparità ai danni dei consumatori. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nello specifico, contesta a Telepass condizioni diverse o impedimento di attivazione del servizio da parte degli utenti che vogliono pagare con un conto corrente estero. Telepass Spa sotto indagine dell'Agcm per possibile Iban ...

Conto corrente protestati : come aprirlo online e chi può farlo : Conto corrente protestati: come aprirlo online e chi può farlo In condizione di protestati si può comunque aprire un Conto corrente, anche online? Nel nostro Paese, in effetti, non c’è alcuna legge che lo vieta, il che farebbe presupporre che la risposta sia affermativa. In realtà si lascia libertà alle banche di scegliere se accettare la richiesta di un potenziale futuro cliente protestato oppure no. In ogni caso, il soggetto protestato che ...

Per la terza volta aumenta il costo del Conto corrente : Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente e' cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 86,9 euro: e' il terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017 (1,8 euro) e al 2016 (1,1). Variazioni di ampiezza analoga, ma di segno opposto, si sono verificate nel 2015 (-5,8 euro) e nel 2013 (-6,9 euro). Anche per i conti correnti postali la spesa di gestione e' sensibilmente aumentata (4,9 euro, ...

Balzo costo Conto corrente nel 2018 : 22.26 "Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 86,9 euro". E' quanto emerge dall'indagine dei conti correnti della Banca d'Italia secondo cui si tratta del terzo aumento consecutivo, Rincari anche per i conti correnti postali (4,9 euro, 2,1 nel 2017); per i conti bancari on line il costo è rimasto sostanzialmente invariato a 15,5 euro.

Conto corrente o deposito : quanto si perde coi soldi fermi in banca : Conto corrente o deposito: quanto si perde coi soldi fermi in banca Il Conto corrente è lo strumento di risparmio meno conveniente di tutti; infatti, spese e imposte fanno perdere valore al denaro depositato in banca, lentamente ma inesorabilmente, senza considerare l’inflazione. Conto corrente settembre 2019: costo e offerte online. Quale scegliere Conto corrente o deposito: un investimento a perdere Depositando, per esempio, ...

Conto corrente - cointestatario non è comproprietario dei soldi : la Cassazione riscrive le regole : Una recente sentenza dea Corte di Cassazione, ha stabilito che cointestare un Conto correrne non è equivalente a una comproprietà perché può rappresentare solo un modo per permettere ai contitolari di operare sul Conto ma non comporta anche la cessione del relativo credito. L'onere della prova però è sempre a carico di chi sostiene che la cointestazione è una semplice simulazione.Continua a leggere

Conto corrente : cointestatario non è compropietario. La sentenza : Conto corrente: cointestatario non è compropietario. La sentenza C’è una grande differenza tra cointestazione e contitolarità (o comproprietà), in particolar modo quando si parla di un Conto corrente. Analizzando il caso di un Conto che una donna (poi) deceduta aveva cointestato alle sue due nipoti, la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza (la n. 21963), che di fatto stabiliva come cointestazione e coproprietà non fossero ...

Conto corrente invalidi : prelievi illeciti - come difendere l’intestatario : Conto corrente invalidi: prelievi illeciti, come difendere l’intestatario Il Conto corrente di una persona invalida è stato svuotato indebitamente da una delle tre figlie e per questo motivo è stata denunciata dalle altre due sorelle. È successo nel trevigiano e l’episodio ha fatto molto rumore a livello locale e non solo. come tutelare infatti l’intestatario invalido di un Conto corrente quando qualcuno sottrae soldi a sua insaputa? ...

Conto corrente : phishing in Campania - denunciato un pirata. La truffa : Conto corrente: phishing in Campania, denunciato un pirata. La truffa Il Conto corrente è a rischio di finire vittima delle truffe online e di quei sistemi di phishing atti a rubare i nostri dati sensibili per poi finire nei nostri conti e svuotarli. L’ultimo caso è accaduto in Campania, ma la vittima ha scoperto appena in tempo il raggiro, denunciando immediatamente la cosa e bloccando tutto. Andiamo a scoprire cosa è successo, ricostruendo ...

Conto corrente : addio chiavette da domani. Cosa sono i software token : Conto corrente: addio chiavette da domani. Cosa sono i software token La tecnologia, negli ultimi anni, ha già cambiato molte nostre abitudini. Il 14 settembre è un’altra data importante nel percorso di digitalizzazione del nostro agire quotidiano. È infatti il termine entro il quale, in base ad una specifica direttiva europea, per operare virtualmente nel proprio Conto corrente, in home banking, è necessario l’accesso tramite ...

Conto corrente N26 : cambio modalità di accesso - la direttiva PSD2 : Conto corrente N26: cambio modalità di accesso, la direttiva PSD2 I cambiamenti che hanno coinvolto buona parte delle banche e, soprattutto, dei correntisti riguardano anche i conti online: è il caso del Conto corrente N26, che ha di recente inviato una comunicazione ai suoi clienti spiegando che entro la fine di questa settimana ci sarà un aggiornamento di alcune procedure ai fini dell’applicazione della seconda direttiva Europea sui ...

Evasometro 2019 : Conto corrente - titoli e cassette di sicurezza. I rischi : Evasometro 2019: conto corrente, titoli e cassette di sicurezza. I rischi La lotta contro l’evasione fiscale si avvale di un nuovo strumento denominato Evasometro, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per monitorare e valutare le eventuali irregolarità fiscali non solo da parte di aziende e imprenditori, ma anche da parte di privati cittadini. Grazie a questo strumento l’AdE sta controllando le movimentazioni di diversi ...

Chiavetta token Conto corrente addio dal 14 settembre - il cellulare sarà obbligatorio : Si avvicina ormai a grandi passi la 'rottamazione' della Chiavetta token che permette di accedere e di operare sul proprio conto corrente tramite Internet banking. In ottemperanza alla nuova direttiva europea, infatti, dal 14 settembre del 2019 per accedere al proprio conto corrente, per visualizzare il saldo e per effettuare operazioni dispositive, sarà necessario possedere il telefonino. Payment services directive 2, per ora la rivoluzione è ...