Atletica | Mondiali 2019 | record italiano nella 4×100 | ma Tortu e Jacobs restano fuori

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Si spegne il sogno dell’Italia di approdare in finale4×100 maschile aidia Doha (Qatar). Non è bastato realizzare il nuovonazionale in 38″11 in un contesto rivelatosi di livello stellare. Federico Cattaneo (che ha preso il posto in prima frazione dell’acciaccato Eseosa Desalu), Marcell, Davide Manenti e Filippohanno portato a termine una prova strepitosa, di grande spessore. Il primato, peraltro, resisteva dal lontano 2010, il 38″17 ottenuto a Barcellona da Roberto Donati, Simone Collio, Emanuele Di Gregorio e Maurizio Checcucci. Il quartetto del Bel Paese ha concluso la prima semifinale in quarta piazza alle spalle della Gran Bretagna (37″56), del Brasile (37″90) e degli Stati Uniti di Christian Coleman e Justin Gatlin (38″03): la qualificazione diretta è sfumata dunque per soli ...

