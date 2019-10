Salerno | esplode autocisterna | morto un operaio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Pina Francone La tragedia a Campagna, in provincia di: la vittima è un lavoratore di 41 anni Ancora una morte sul lavoro. Undi 41 anni è drammaticamente, in provincia di, a causa dell'esplosione di un'. La tragedia attorno alle ore 17 di questo pomeriggio, in un'azienda che si occupa di espurghi a Campagna, nel salernitano, appunto. La vittima, come riportato dall'Adnkronos, è un lavoratore 41enne del posto, rimasto mortalmente ferito nella deflagrazioe dell'sulla quale stava lavorando, eseguendo un intervento di manutenzione. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e anche una volante carabinieri: purtroppo, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Eboli. Sono in corso le indagini dell'Arma dei Carabinieri ...

