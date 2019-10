L’età della rimozione

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Immaginate cosa sarebbe successo solo qualche mese fa alla notizia del rinvio a giudizio di Lotti sul caso Consip, per favoreggiamento: le fanfare garantiste di Renzi, il rullo dei tamburi giustizialisti dei Cinque Stelle, l’imbarazzo del Pd, ammantato del classico “rispettiamo la magistratura” che, in fondo, è sempre politicamente corretto. E consente di sottrarsi elegantemente a un giudizio politico.Invece stavolta, come si dice in gergo, il caso non monta. E questa è la notizia, grande metaforanuova fase. Parliamoci chiaro: i Cinque stelle tacciono con grande realismo perché, stavolta, agitare la “questione morale” verso un alleato di governo potrebbe solo produrre delle inutili fibrillazioni sul governo, ma anche su sé stessi; il Pd, al netto di un paio di dichiarazioni dei capigruppo – un grande classico: ...

