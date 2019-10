In libreria | “Vedi sopra” di Alessandro Monti | un romanzo emozionante e coinvolgente

Fonte : domanipress

(Di giovedì 3 ottobre 2019) All’inizio sembra un libro che narra le vicende di un giovane gruppo di ragazzi, che si incontra per caso nel periodo delle vacanze e coltiva un’amicizia destinata a durare nel tempo e invece no(… L’estate della mia vita…) diè molto di più. Un libro che ti entra dentro e dalle cui pagine riesci a capire il significato dei sentimenti veri , anche dinnanzi all’inevitabile mutare delle cose. Protagonisti dei giovanissimi ragazzi la cui vita viene segnata da due elementi determinanti: l’inizio una solida amicizia e una perdita incolmabile che li trasformerà per sempre. Le stagioni della vita dei ragazzi procedono pagina dopo pagina, ma con quel filo di malinconia che pervade uno di loro Jerry , qualcosa nella sua vita è accaduto e l’ha cambiato, turbato, sconvolto. Qualcosa accaduto nella giovinezza diventa determinante per il resto della vita. Un ...

