Il piano di Johnson su Brexit è un imbroglio?

Brexit - ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson : È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministro britannico all’Unione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta di Johnson ...

Brexit - primi no da Eire a piano Johnson : 12.33 Reazioni opposte in Irlanda sulla proposta di accordo sulla Brexit formulata dal premier Johnson e inviata alla Ue. Per il confine Eire-Nord Irlanda, Johnson propone controlli sparsi ai due lati del confine e chiede alla Ue un codice doganale speciale e l'esenzione dall'Iva, per il Nord Irlanda. La ministra irlandese per gli Affari Ue McEntee, boccia l'offerta che definisce 'prendere o lasciare' e con aspetti "inaccettabili". Proposte ...

Brexit - l'UE a Johnson : "piano scritto entro 12 giorni - altrimenti è tutto finito" : Siamo nel semestre di Presidenza finlandese dell'UE e il Premier Antti Rinne è intervenuto sul tema della Brexit, dando un ultimatum al Premier britannico Boris Johnson che deve presentare entro 12 giorni, ossia entro la fine di settembre, una proposta scritta, altrimenti, ha detto Rinne, "è tutto finito". La BBC che ha riportato le parole del primo ministro della Finlandia ha anche detto che questa linea è stata concordata con il Presidente ...

Brexit - ultimatum Ue a Boris Johnson : 12 giorni per il piano o è tutto finito : ultimatum della Ue a Boris Johnson sulla Brexit: il premier britannico ha 12 giorni di tempo, cioè fino alla fine di settembre, per presentare una proposta scritta, altrimenti «è...

Brexit - ultimatum Ue a Johnson : ?«12 giorni per presentare il piano o è tutto finito» : Boris Johnson ha 12 giorni di tempo per presentare una proposta scritta sulla Brexit, altrimenti «è tutto finito»: lo ha dichiarato il premier finlandese Antti Rinne, presidente di turno dell'Unione europea

Una dozzina di giorni. L'Ue a Johnson : "O porti un piano o è tutto finito" : Il premier britannico Boris Johnson ha 12 giorni di tempo, cioè fino alla fine di settembre, per presentare una proposta scritta sulla Brexit, altrimenti ”è tutto finito”: lo ha dichiarato, citato dalla Bbc, il premier finlandese Antti Rinne, che ricopre la presidenza di turno dell’Unione europea, aggiungendo di aver concordato questa linea con il presidente francese Emmanuel Macron.Una fonte di Downing Street ha ...