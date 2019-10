Gentiloni:mi concentrerò su debiti alti

Audizione al Parlamento Ue del commissario agli Affari economici. "Non sarò il rappresentante di un singolo governo",assicura subito. In passato "le sfide non sono mancate" ed è emersa "la contraddizione tra crescita e sostenibilità. I cittadini pretendono risposte"."Abbiamo il Patto,abbiamo le regole, nel Patto ci sono le flessibilità, che non sono concessioni. Userò la flessibilità per aiutare gli investimenti e misulla riduzione deipubblici". Il Patto "non è perfetto", pensare a revisione.(Di giovedì 3 ottobre 2019)