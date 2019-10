Beffa Inter | Barcellona rimonta e vince 2-1 al Camp Nou

CLAMOROSO – Llorente - l’agente nella sede dell’Inter! Napoli Beffato? : Fernando Llorente potrebbe andare all’Inter: il procuratore è uscito qualche minuto fa dalla sede dei nerazzurri Il mercato dell’Inter potrebbe non fermarsi all’acquisto di Sanchez (in queste ore arrivato in città). nella sede del club nerazzurro, infatti, è stato avvistato Frank Trimboli, procuratore di Fernando Llorente, calciatore attualmente svincolato e gradito a Conte. Ricordiamo che Llorente negli ultimi giorni è ...