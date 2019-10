Alessandro Cecchi Paone litiga con Daniela Martani e se ne va | Barbara d' Urso | Non

Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono passati solo 7 giorni dalla vicenda registrata a Dritto e Rovescio nella quale carnivori e vegetariani sono quasi venuti alle mani, oggi a Pomeriggio cinqued'ha riproposto l'argomento rischiando il bis in un certo senso, con la differenza che i contendenti si trovano l'uno distante dall'altra: l'ex gieffina(vegana) in studio mentre(che sostiene l'alimentazione anche a base di carne e la dieta mediterranea) in collegamento da Roma, affiancato da Flavia Vento (altra vegana).Il dibattito è già avviato e non mancano i pareri discordanti nel nutrito parterre degli ospiti che si accavallano l'uno sopra l'altro senza lasciar capire mezza parola a casa. La d'prova a mettere gli ospiti in riga ma quando prende la parola la 'pasionaria' si scatena il caos: Il 75% degli antibiotici nel mondo vengono utilizzati in allevamenti ...

