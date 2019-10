Mertens | “Voglio restare | ma se il Napoli non lo vuole… Vedremo”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Driesha parlato ai colleghi di Voetbalnieuws.be dopo il pareggio contro il Genk: “Non sono soddisfatto. Sapevamo che questa era una buona squadra, sapevamo avessero tante qualità, ma ovviamente dovevamo sfruttare le nostre occasioni da gol. Sarebbe stata un’altra partita” Sul record di Maradona? “Ne sono molto orgoglioso, ma oggi sarei stato ancora più orgoglioso se avessimo vinto. In Champions League non puoi lasciarti nulla alle spalle. Dobbiamo vincere a Salisburgo” Sul contratto? “Non so ancora nulla. Ho ancora il contratto per questa stagione, vedremo più tardi. Voglio, ma se ilnon lo vuole… Vedremo”. L'articolo: “Voglio, ma se ilnon lo vuole… Vedremo” ilsta.

