Luca Traini | confermata la condanna a 12 anni | ferì 6 stranieri dopo l’omicidio

Dodici anni di carcere per Luca Traini : la Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado : confermata in Appello la condanna a Luca Traini. Dopo 4 ore di camera di consiglio la Corte di Ancona ha confermato la pena, inflitta in primo grado, a 12 anni di reclusione per Luca Traini, 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata. Un raid che Traini aveva giustificato dicendo di voler vendicare l’uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.“Luca ...

Luca Traini ha scritto un libro per risarcire le vittime del suo raid razzista : Luca Traini, l'uomo che il 3 febbraio 2018 ha compiuto un raid razzista a Macerata ferendo sei migranti nordafricani per "vendicare l'omicidio di Pamela Mastropietro", ha scritto un libro nel carcere di Montacuto in cui è recluso i cui proventi serviranno a risarcire le vittime della sua follia razzista.Continua a leggere

