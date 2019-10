Capra | non capisci un ca Sgarbi e Mollicone vengono alle mani e

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Sei incompetente, taci, nonun c...”. Vittorioirrompe con una sequela di insulti nei confronti di un collega di Fratelli d’Italia nel fair play dell’aula del Mappamondo a Montecitorio, dove si sta tenendo l’audizione del ministro di cultura e turismo Dario Franceschini davanticommissioni Cultura di Camera e Senato riunite e il presidente decide di interrompere l’audizione, bloccando immediatamente la diretta streaming della seduta, dedicatalinee programmatiche del nuovo mandato di Franceschini. VIDEO - “, sei un fascistello”:copre di insulti il deputato FdiTema della discussione, subito degenerata con lo scalmanarsi del critico ferrarese, che è anche arrivato, il prestito al Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo.si era appena congratulato per questo con il ...

