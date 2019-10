Atletica | Mondiali 2019 Davide Re | “È mancato un decimo per la finale | un po’ di rode

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re : niente finale nonostante 44?85! Delude Folorunso. Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19: C’è l’ultima azzurra in gara oggi, con poche speranze di superare il turno, Yarisleidis Pedroso. Al via nella terza semifinale Gianna Woodruff (Pan), Lauren Boden (Aus), Aminat Jamal (Brn), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui), Shiann Salmon (Jam), Yadisleidis Pedroso (Ita), Jessica Turner (Gbr) 20.17: Vince la giamaicana Clayton in 54″17, secondo posto ...

Atletica - Mondiali 2019 : Davide Re a un passo dall’impresa - lontano 8 centesimi dalla finale sui 400 metri : A otto centesimi da uno storica finale sui 400 metri ai Mondiali. Un’inezia cronometrica separa Davide Re dall’atto conclusivo sul giro di pista, il ligure poteva diventare il primo italiano ad accedere alla lotta per le medaglie su questa distanza e ha dato davvero tutto a Doha ma nella capitale del Qatar è arrivata una dolorosa beffa. Il 26enne ha corso un rilevante 45.85 chiudendo la sua semifinale al terzo posto, ha sperato fino ...

Mondiali Atletica 2019 – L’Italia mastica amaro : Osakue si ferma in semifinale nel lancio del disco - Fofana 5° nei 110 ostacoli : Due eliminazioni nelle semifinali per gli italiani impegnati questa sera nei Mondiali di Atletica 2019: prova opaca per Osakue nel lancio del disco, Fofana non va oltre il 5° posto nei 110 ostacoli Dai Mondiali di Atletica di Doha arrivano due brutte notizie per l’Italia. Daisy Osakue e Hassane Fofana non sono riusciti a qualificarsi per la finale delle rispettive specialità. Osakue si è fermata con 57.55 al primo tentativo, rendendo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re in corsa per la finale dei 400 con 44?85! Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Ora la seconda semifinale dei 400 piani. Al via Steven Solomon (Aus), Jhon Alejandro Perlaza (Col), Philip Osei (Can), Kirani James (Grn), Steven Gardiner (Bah), ?Demish Gaye (Jam), Leungo Scotch (Bot), Vernon Norwood (Usa) 19.38: Nel peso dell’Eptathlon con 15.22 la belga Thiam, già prima in classifica, va in testa alla classifica provvisoria 19.37: Vince lo statunitense Kerley ...

Atletica - Mondiali 2019 : Hassan e Obiri in luce nelle batterie - Mayer e Johnson-Thompson avanti nelle prove multiple : A Doha (Qatar) è andato in scena un pomeriggio di qualificazioni e batterie ai Mondiali 2019 di Atletica leggera dove sono anche iniziate le gare di decathlon ed eptathlon. Di seguito il quadro di tutti i risultati. LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE), QUALIFICAZIONI – Clicca qui per la cronaca. 1500 METRI (FEMMINILE), batterie – L’olandese Sifan Hassan, dopo aver vinto i 10000 metri, si presenta su questa distanza per inseguire la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - eliminata Daisy Osakue nel lancio del disco. Davide Re e Ayomide Folorunso a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Vola il disco di Nadine Muller che sale in quarta posizione con il sui 62.93. 18.58 Nell’ultima serie tutte le atlete stanno cercando di forzare per ottenere la misura di qualificazione ne sono venuti fuori quattro nulli consecutivi. 18.56 eliminata Daisy Osakue che annulla il suo terzo e ultimo tentativo, lancio effettivamente cortissimo. 18.54 Al termine del secondo turno del ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - in pedana Daisy Osakue. Davide Re e Ayomide Folorunso a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Primo lancio di Daisy Osakue abbastanza distante dalla misura che vale la finale 57.55. 18.31 Sandra Perkovic vola subito nella finale del lancio del disco femminile con 65.20 18.28 Nafissatou Thiam vola a 1.89 nel salto in alto del decathlon. 18.25 A breve scenderà in pedana la prima delle italiane in gara si tratta di Daisy Osakue impegnata nel secondo gruppo del lancio del ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - fantastica Yaimé Perez nel disco femminile. Cresce l’attesa per Davide Re e Ayomide Folorunso. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Il bielorusso Vitaliy Zhuk prende la testa della gara di getto del peso maschile del decathlon con 15.13. 17.57 Sale di LIVEllo la gara di salto in alto dell’eptathlon, con sole due atlete che per il momento hanno superato quota 1.80 si tratta della finlandese Maria Hutington e dell’olandese Nadine Broersen. 17.54 In pista le atlete dei 5000 metri femminili, le più attese ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - fantastica Yaimé Perez nel disco femminile. Davide Re e Ayomide Folorunso alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Ancora emozioni dalla pedana del disco con la cubana Yaimé Perez che ottiene un ottimo 67.78. 17.11 Subito un’altra atleta che arriva DIRETTAmente alla finale del lancio del disco femminile, si tratta della tedesca Kristin Pudenz con 63.35. 17.08 Inizia col botto la qualificazione del lancio del disco con il 64.04 della francese Mélina Robert-Michon, ricordiamo che la misura che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - fantastica Danniel Thomas-Dodd nel getto del peso. Davide Re e Ayomide Folorunso alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Vince la prima batteria di qualificazione dei 1500 metri femminili l’olandese Sifan Hassan con il tempi di 4:03.88. 16.38 Tra meno di mezz’ora scenderà in pedana la prima azzurra impegnata in questa giornata dei Mondiali di Atletica leggera si tratta di Daisy Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco femminile. 16.36 Il francese Kevin Mayer prende passa al comando ...

