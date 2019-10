Vieni da Me | Benedetta Parodi | “Due incidenti stradali mi hanno cambiato la vita”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019)è stata ospite di Caterina Balivo ada Me dove ha partecipato al gioco della “cassettiera”. E proprio mentre ricordava il passato, la giornalista ha rivelato che duelela vita. Uno è quello che ha vissuto in prima persona qualche anno fa, l’altro invece è quello in cui ha perso la vita la principessa Diana. “Ero già un po’ più grande, ero già sposata con Fabio Caressa – ha incominciato a raccontare la-: ero con le amiche a Forte dei Marmi, stavamo andando in Capannina quando ad un incrocio abbiamo fatto un incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo, e in quel momento ho avuto molto tempo per riflettere: mi ha dato molto forza. Ho capito di avere molta forza dentro di me, sono cresciuta ed ho trovato tanti amici: quell’incidente è stato un po’ uno spartiacque della mia ...

caterinabalivo : Grazie a tutti gli ospiti che sono passati a trovarci ieri nel salotto di @vienidameRai ???? Torniamo alle 14 su… - gossipblogit : Benedetta Parodi: 'Risposare Fabio Caressa davanti ai nostri figli? Un momento che non dimenticherò mai' - Dansai75 : RT @caterinabalivo: Grazie a tutti gli ospiti che sono passati a trovarci ieri nel salotto di @vienidameRai ???? Torniamo alle 14 su @RaiUno… -