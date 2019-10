Napoli | Ancelotti alla vigilia | il tecnico non si sbilancia sulla formazione

Genk-Napoli - Alvino anticipa le scelte di Ancelotti : “Lozano e Milik verso una maglia da titolare. Mertens? Questa la probabile formazione di domani “ : Carlo Alvino, fa il punto sulle ultime del Napoli alla vigilia della partita contro il Genk Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla probabile formazione di domani contro il Genk: “Tra Napoli e Genk c’è un divario tecnico abissale ma gli azzurri devono dimostrarlo sul campo. Poi c’è ...

Genk - Mazzù e Uronen in conferenza : “Servirà equilibrio contro il Napoli - la vittoria è possibile daremo tutto per vincere. Ancelotti? Ammiro il suo curriculum. Su Mertens e Koulibaly…” : La conferenza stampa del tecnico del Genk Mazzù accompagnato da Uronen Champions League – Genk-Napoli, la gara si svolgerà in Belgio alle ore 18:55. Il tecnico del Genk Felice Mazzù, ha parlato in conferenza stampa accompagnato da un calciatore Jere Uronen. La conferenza stampa Felice Mazzù Un giocatore che hai voglia di incontrare? “Il Napoli è tra le migliori squadre d’Europa, ha tante stelle e noi dovremo ...

Probabili formazioni Genk-Napoli : attacco inedito per Ancelotti : Probabili formazioni Genk-Napoli – Torna l’impegno europeo anche per il Napoli. Avversario della seconda giornata della fase a gironi di Champions League è il Genk. La squadra di Ancelotti arriva carica dopo la vittoria in campionato contro il Brescia. I partenopei sono favoriti per passare il turno da prima del girone dopo la vittoria all’esordio contro i campioni in carica del Liverpool. Dall’altra parte la ...

CorSport : Ancelotti scuote il Napoli - “è calata la tensione - non accada mai più” : Il Corriere dello Sport racconta che, dopo la partita con il Brescia, Carlo Ancelotti ha strigliato ben bene la sua squadra. Un confronto duro con i suoi, ma con toni pacati. Un tentativo di analizzare quanto successo nel secondo tempo, in cui il Napoli ha mostrato un evidente calo mettendosi quasi nei guai. “E allora, cosa ci è successo? Ve lo dico io. È calata la tensione, non accada mai più” Il tecnico lo ha detto ai suoi. Li ha scossi per ...

Champions League – I convocati di Ancelotti per Genk-Napoli : Genk-Napoli, i convocati di Carlo Ancelotti. Nikola Maksimovic out dopo l’infortunio, ma c’è Manolas Genk-Napoli, la lista dei convocati azzurri per il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, ...

Genk-Napoli - i convocati di Ancelotti : out Maksimovic. Manolas parte con la squadra : Non c’è sosta per il Napoli che ha subito ripreso gli allenamenti oggi dopo la gara con il Brescia in vita della sfida Champions di mercoledì sera. Gli azzurri preparano il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Brescia hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati ...

CorSport : e se fossero le rivoluzioni di Ancelotti a togliere al Napoli sicurezza e fiducia? : Dopo il brutto mercoledì contro il Cagliari l’importante, per il Napoli di Ancelotti, era vincere e la vittoria è arrivata. La sconfitta infrasettimanale aveva creato non pochi malumori, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. Era fondamentale uscirne subito. Il Napoli ha vinto, ma con tanta sofferenza e anche parecchi rischi. “E allora: come ci si può fidare d’una squadra che mette in riga il Liverpool boss d’Europa, poi si rompe la ...

Napoli-Brescia - Ancelotti punge la sua squadra : “se non chiudi la partita - è normale che poi si soffra” : L’allenatore del Napoli ha analizzato la vittoria ottenuta sul Brescia, esprimendo il proprio punto di vista Il Napoli torna ad assaporare il gusto della vittoria, battendo il Brescia al San Paolo e dimenticando il ko subito contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Tre punti che permettono agli azzurri di salire in classifica, rimanendo in scia a Inter e Juventus, che si affronteranno domenica prossima a San ...

Napoli-Brescia - Ancelotti : “Bisognava chiudere la partita. Inter-Juventus? Io penso…” : “La sofferenza è normale se non le chiudi queste partite. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi c’era molto caldo ed è stato un sforzo notevole. Diciamo che sono soddisfatto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria sofferta contro il Brescia. “Mertens-Llorente? Llorente è un tipo di giocatore nuovo per caratteristiche, può giocare con tutti anche con Milik e ...

Live Napoli-Brescia 0-0 Ancelotti lancia Mertens-Llorente : Dimenticare il Cagliari. Il Napoli ha l'esigenza di farlo al più presto e l'occasione si offre alla squadra di Ancelotti di superare i propri limiti e le proprie paure ancora una volta...

Napoli-Brescia - i dubbi sulla formazione di Ancelotti : La formazione del Napoli continua a essere un mistero. A poche ore dalla gara delle 12.30 contro il Brescia pochi sono i punti fermi. Nemmeno sul portiere i quotidiani trovano accordo, mentre Gazzetta e Corriere dello Sport confermano Meret, il mattino punta a Ospina tra i pali forse in vista dell’impegno Champions. In difesa doveva essere Luperto la soluzione per colmare l’assenza di Koulibaly, ma ieri Sky aveva riportato il ...

Sky – Castel Volturno - Napoli rifinitura pre Brescia in mattinata : Ancelotti decide un cambio di programma… : Castel Volturno dopo la rifinitura, Ancelotti concede qualche ora libera alla squadra Ultime calcio Napoli – Gli azzurri affronteranno domani al San Paolo il Brescia. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha rivelato le ultime notizie da Castel Volturno: “rifinitura in mattinata per il Napoli. Adesso è pranzo, poi Ancelotti lascerà qualche ora libera ai calciatori che torneranno stasera a Castel Volturno per il ...