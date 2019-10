Lavoro | a Verona la ' borsa' dei ricercatori 2

Lavoro : a Verona la 'borsa' dei ricercatori : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - “Duemila colloqui individuali tra dottori di ricerca e dottorandi in ricerca con aziende che si sono accreditate per fare in questa occasione una selezione altamente qualificata di potenziali collaboratori sono un risultato eccezionale”. A sottolineare il grande success

Lavoro : a Verona la ‘borsa’ dei ricercatori : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – ‘Duemila colloqui individuali tra dottori di ricerca e dottorandi in ricerca con aziende che si sono accreditate per fare in questa occasione una selezione altamente qualificata di potenziali collaboratori sono un risultato eccezionale”. A sottolineare il grande successo del Forum della Borsa del Placement, in corso a Verona da oggi sino a giovedì 3 ottobre, è l’assessore regionale ...

Incidenti sul Lavoro : operaio muore vicino allo stadio Bentegodi di Verona : Ennesimo incidente mortale sul lavoro: a perdere la vita intorno alle 13:30 di oggi un operaio impiegato in un cantiere edile di Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto da un cestello sganciatosi dal braccio di una macchina movimento terra. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, così come l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco: l’operaio è ...