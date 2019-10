Eni | società ribadisce correttezza operato su Opl 245 Nigeria**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Eni tiene a ribadire ladel proprioe di quella del suo management in relazione all’acquisizione del blocco Opl245 in Nigeria, rispetto alla quale le verifiche interne condotte da consulenti indipendenti su delibera degli organi di controllo non hanno evidenziato alcuna condotta illecita”. Lo rende noto il gruppo petrolifero italiano che oggi “ha preso atto con soddisfazione” di avere ricevuto conferma che il Dipartimento di Giustizia americano ha concluso le proprie indagini ai sensi della normativa anticorruzione Usa (Fcpa) in relazione ai procedimenti Algeria e Nigeria, disponendone l’archiviazione. Eni confida “che il processo in corso presso il Tribunale di Milano possa fare chiarezza quanto prima sull’infondatezza delle accuse”.L'articolo...

