Colombia | naufragio di narcos | si salvano usando i sacchi di cocaina come salvagente

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) I narcotrafficanti sono stati tratti in salvo dagli uomini della Marina Militarena. Da ore galleggiavano dopo ilutilizzandodi; uno di loro, tuttavia, purtroppo sarebbe annegato. I superstiti sono stati salvati, curati e poi arrestati per traffico di droga.

