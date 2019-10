Che fine ha fatto Eleonora Cadeddu | Annuccia di Un Medico in Famiglia

Fonte : dilei

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ospite di Vieni da Me,, la miticadi Unin, si racconta. Era 1998 quando andò in onda la prima puntata della fiction che ha tenuto compagnia ai telespettatori per ben dici stagioni. Una serie amatissima con protagonisti ilLele Martini, il dolce nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, e i suoi nipoti: Maria, Ciccio e, la piccola di casa. A interpretarlache è arrivata sul set per caso ed è cresciuta fra gli attori della fiction. L’ultima stagione di Uninè andata in onda tre anni fa e da allora molte cose sono cambiate. La giovanissima attrice, che all’epoca aveva solo 2 anni, oggi ne ha 24 e ha raccontato a Caterina Balivo la sua nuova vita. “Insegno teatro ai bambini piccoli, allo stesso modo continuo a fare formazione e a studiare recitazione – ha svelato -. Per non ...

