Alluvione a Messina | dieci anni dopo | nessuna giustizia per i 37 morti

Messina - dieci anni fa l’Alluvione che provocò 37 vittime. FOTO : Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre del 2009 un violento nubifragio causò un disastro idrogeologico che colpì in particolare le frazioni di Giampilieri e Scaletta. Frane di fango e detriti, ma anche lo straripamento di diversi corsi d’acqua provocarono decine di morti

"Non dimenticare il passato e affrontare il futuro". Messina ricorda l'Alluvione - 10 anni dopo : Tre giorni di appuntamenti per ricordare un momento buio del passato, ma anche per affrontare il futuro. Dal 29 settembre al 1 ottobre a Messina sono in programma una serie di eventi in occasione dei dieci anni dell’alluvione che travolse la città e causò la morte di 37 persone. “Un’occasione, questa, nella quale si parlerà anche di iniziative utili a far sì che simili eventi non si ripetano ...

Messina - Alluvione 2009 : al via il consolidamento dell’area di Gallodoro : L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ha avviato le procedure per mettere in sicurezza l’area di Gallodoro, nel messinese, profondamente colpita dall’alluvione dell’ottobre 2009. La gara per i servizi di ingegneria e la progettazione esecutiva dell’intervento di consolidamento dell’intera area è stata pubblicata. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 17 ...

