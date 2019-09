Milan | Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Maldini | “che sofferenza!”

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019)laild’oro a Paolodopo il pessimo inizio di stagione di Giampaolo: il dirigente rossonero sottolinea la ‘sofferenza’ di queste prime partite Nella puntata di questa sera dila, in onda su Canale 5, verrà trasmesso il servizio nel quale Valerio Staffelli consegnerà ild’oro a Paolo. Dopo il pessimo inizio di stagione del, con 4 sconfitte in 6 gare di campionato, i rossoneri sono abbastanza ‘attapirati’ come il proprio allenatore Marco Giampaolo. A ritirare ilè stato Paolo, uno che di ‘trofei’ ne ha alzati tanti, di caratura ben diversa del simpatico animaletto di. Il dirigente rossonero ha ammesso: “son tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra“. SCARICA L’APP DI ...

