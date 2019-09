Meloni | guardiamo anche ai delusi di M5s e Pd

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) Le dichiarazioni di Berlusconi ("Lega e fascisti li abbiamo costituzionalizzati noi"), vengono commentate da Giorgiain un'intervista al Corriere della Sera: "Non so bene a cosa si riferisca Berlusconi con le sue etichette, certo non a FdI - dice la presidente di Fratelli d'Italia, diventato, secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, secondo partito nella coalizione -. Mi paiono dichiarazioni di chi e' in chiara difficolta', posso comprendere...". Per lei "ben venga il tavolo per coordinare l'opposizione e un vertice, credo la prossima settimana, per decidere sulle Regionali. Guardandoa quegli elettori M5Sper il patto col Pd come a chi ha votato sinistra pensando stesse con i deboli". L'offensiva di Renzi sul centrodestra e' "un fenomeno consistente nel Palazzo ma non nella Nazione".Renzi "che dice tutto e il contrario, e tradisce, non piace. E infatti ruba nulla al ...

