Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano | la proposta di matrimonio sotto la Torre

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) La tanto desideratadiè arrivata:diventerà la moglie didopo quasi cinque anni di fidanzamento e la nascita della piccola Bianca. La coppia, nota al pubblico di Uomini e Donne per la partecipazione al programma, aveva vissuto un periodo di crisi proprio prima della gravidanza di: lei esi erano lasciati, ma dopo poco avevano deciso di tornare insieme e costruire una famiglia insieme al figlio della, Alessandro, nato da una precedente relazione. Da quel momento, la ex corteggiatrice, oggi modella e influencer, aveva sognato il giorno delcone, più volte, aveva raccontato ai propri follower che era lui a tentennare e temporeggiare. Alla fine, però, la tanto attesaè arrivata in uno dei luoghi più romantici: a Parigi,laEiffel.È qui cheha chiesto a...

alicetenedini : RT @Iperborea_: Marco Fantini ha chiesto a Beatrice Valli di sposarlo, ripeto, Marco Fantini e Beatrice Valli si sposeranno, questa non è u… - AuroraMazzilis : Amore a cui aspiro: Beatrice Valli e Marco Fantini - maicunagioia : RT @sandrinaadmni: Ci rendiamo conto che Marco Fantini scelse Beatrice Valli regalandole un paio di scarpe per Alle? Alle, figlio di un alt… -