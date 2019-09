L’INGV compie 20 anni | “Ecco come ci difenderemo da terremoti | vulcani | tsunami | frane e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Secondo giorno di festeggiamenti all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per i vent’dell’Ente, costituito il 29 settembre 1999 con Decreto Legge n. 381 dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. “Un traguardo storico per la comunità scientifica del nostro Paese, ma anche per le Istituzioni e per quanti ogni giorno lavorano alla prevenzione e alla gestione delle emergenze geologiche e ambientali che riguardano il nostro fragilissimo territorio”, sono le parole del Ministro Federico D’Incà. “è un Istituto di eccellenza nel panorama internazionale che consente al nostro Paese di essere all’avanguardia nella ricerca geofisica e nello studio dei fenomeni legati alle tematiche ambientali. Un Istituto che, oltre a essere un faro per la ricerca scientifica e la prevenzione degli eventi, rappresenta un efficace polo di divulgazione nei confronti ...

