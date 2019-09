Juventus | in UCL si va verso la conferma di Ramsey | ballottaggio Higuain- Dybala

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Questo pomeriggio, lasi è allenata per preparare la gara contro il Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri per il match di domani sera ha un solo dubbio di formazione che scioglierà solo nelle prossime ore. Infatti, il tecnico juventino è intenzionato are il 4-3-1-2 e nel ruolo da trequartista schiererà ancora Aaron. Il gallese agirà a sostegno delle due punte che saranno Cristiano Ronaldo e uno fra Pauloo Gonzalo. Questo è dunque il grande dubbio di Maurzio Sarri che deve decidere se schierare il Pipita o la Joya. Il numero 10 juventino, contro la Spal, è apparso in grande spolvero, ma le quotazioni disarebbero in rialzo, perciò solo nella giornata di domani si capirà con certezza chi tra i due argentini si aggiudicherà la maglia da titolare. Si valadel 4-3-1-2 Domani sera, i tifosi bianconeri vedranno unamolto ...

