Il Mondiale dei mille volti dell' essenziale Stefan Küng

Tortu nella storia - approda alla finale Mondiale dei 100 metri : Filippo Tortu si e' qualificato per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha, in Qatar. Il 21enne sprinter milanese delle Fiamme Gialle

Tortu - lo sprinter che ha riportato l'Italia in una finale Mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri, la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu, ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Tortu - lo sprinter che ha riportato l'italia in una finale Mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri, la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu, ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Boxe : stanotte a Los Angeles Spence vs Porter - in palio il Mondiale dei welter : Dopo tanta attesa e tante dichiarazioni da parte dei protagonisti, manca ormai pochissimo allo scontro vero e proprio sul ring di Los Angeles: sabato 28 settembre, le prime ore di domenica 29 qui in Italia, lo "Staples Center" ospiterà infatti l'atteso match tra Errol Spence e Shawn Porter. L'incontro è una vera e propria riunificazione a livello di pesi welter, in quanto entrambi sono in possesso di una cintura mondiale nella categoria: Spence ...

Turismo : per la prima volta a Roma il World Tourism Event - Salone dei siti e delle città patrimonio Mondiale Unesco : Roma – Da oggi e fino al 28 settembre, Roma partecipa al World Tourism Event (WTE), il Salone dei siti e delle città Unesco, ospitato per la prima volta nella Capitale. Protagonisti dell’Evento organizzato a Palazzo Venezia, i tesori archeologici, artistici e culturali di oltre 120 siti Unesco provenienti da tutto il mondo, in un caleidoscopio di “cartoline internazionali” che si incontrano e si confrontano sulle policy per un Turismo ...

Nel mondo - 2 - 6 milioni di morti all’anno per terapie non sicure : il 17 settembre la prima giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti : Oltre 134 milioni di Pazienti nel mondo, in particolare nei paesi meno ricchi, vengono danneggiati ogni anno a causa di cure sanitarie non sicure, e 2,6 milioni muoiono per questo, ovvero 5 persone ogni minuto che passa. Eppure la maggior parte di queste morti sono evitabili. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che il 17 settembre celebrerà la prima giornata mondiale per la sicurezza dei Pazienti, con ...

Quel business Mondiale dei farmaci anticancro. I malati colpiti due volte : Francesca Angeli Sequestro per 4 milioni di euro. Il rischio del mercato nero. Disparità di cure tra le regioni Traffico di farmaci ad altissimo rischio. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona e condotta dai Nas dei carabinieri che ha portato al sequestro di 824 confezioni di medicinali per un valore di quasi 4 milioni di euro, scoperchia un vaso di Pandora e svela un mercato illegale dove a rimetterci sono ...

Boxe : Lomachenko vs Campbell a Londra - in palio il Mondiale dei pesi leggeri : Sarà la O2 Arena di Greenwich (Londra) ad ospitare nella serata di questo sabato 31 agosto il match più importante della settimana. A sfidarsi sul ring della prestigiosa arena saranno infatti Vasiliy Lomachenko e l'idolo di casa Luke Campbell, in palio i titoli mondiali WBA, WBO e WBC dei pesi leggeri. Lomachenko è il favorito, a Campbell serve l'impresa A poche ore dal match sono in molti a pensare che la sfida della O2 Arena abbia un solo ...

Follie dal trampolino : il Mondiale dei “tuffi della morte” : In Norvegia, a Oslo, si è svolto il mondiale dei "tuffi della morte". È uno sport praticato principalmente nel paese scandinavo. Lo scopo del "dodsing", dalla parola "dods" che in novervegese significa "morte", è lanciarsi dal trampolino mantenendosi in posizione orizzontale il più a lungo possibile, per poi evitare la "spanciata" all'ultimo secondo. C'è anche una evoluzione "freestyle" in cui il tuffatore esegue una serie di acrobazione prima ...

Rugby – Parisse al quinto Mondiale - Zanni riconquista l’azzurro : le emozioni dei due atleti della nazionale italiana : Sergio Parisse e Alessandro Zanni raccontano le loro emozioni in vista dei Mondiali di Rugby 2019 Dopo che Conor O’Shea ha ufficializzato la lista dei 31 Azzurri che il 7 settembre prossimo voleranno alla volta del Giappone – prima, rimangono due test-match estivi contro la Francia il 30 giugno a Parigi e l’Inghilterra il 6 settembre a Newcastle – tocca a capitan Sergio Parisse prendere la parola insieme ad Alessandro Zanni: insieme dal ...

Il mercato Mondiale dei supplementi dietetici dà il benvenuto alla stella nascente di GLYMATE : - GLYMATE™ è un supplemento dietetico per l'intensa rigenerazione cellulare che beneficia il c[...]

VIDEO – Giornata Mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

VIDEO – Giornata Mondiale dei mancini - la SSC Napoli ricorda Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...