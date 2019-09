DARQ - recensione

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 30 settembre 2019) Avete mai fatto caso al fatto che un incubo spesso è molto più facile da ricordare rispetto ad un bel sogno? Il primo rimane impresso per ore dopo il risveglio mentre il secondo non ci concede neanche il tempo di assaporarlo per un po' dopo aver riaperto gli occhi. Questo perché i sogni più angoscianti fanno riferimento ad una parte nascosta del nostro io, vanno a pescare nelle profondità più recondite della nostra anima e, da lì, tirano fuori visioni terrificanti che spesso rimangono impresse anche dopo il risveglio.La storia diè legata proprio agli incubi, o meglio all'impossibilità di svegliarsi da essi. Il protagonista si chiama Lloyd, sembra uscito da La Sposa Cadavere di Tim Burton e soffre di gravi disturbi del sonno che lo portano a rimanere imprigionato nei suoi sogni. Il problema è che questi sogni sono a dir poco inquietanti e rischiano di mettere in serio pericolo la ...

