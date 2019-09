Da commercianti a coop | tutti preoccupati per l’Iva

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lo spettro della recessione dietro l'aumento dell'Iva. Tutte le principali associazioni, da Confcommercio e Confagricoltura fino alla galassia delleerative, vedono la minaccia di una frenata di economia e consumi se non si riuscira' a scongiurare una rimodulazione delle aliquote. Contraria anche Confindustria che pero' riconosce la necessita' di una "manovra di medio termine" e che quella del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e' "una operazione di realismo".Per il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia serve "una riforma fiscale che aiuti il mondo della produzione, lavoro e imprese ma per farla, per onesta' intellettuale - ammette Boccia - occorre una manovra di medio termine che non si puo' fare in un anno, date le risorse che abbiamo". Di conseguenza, conclude, "quella del ministro dell'Economia, che deve fare i conti con i saldi, e' una operazione di realismo". ...

