C' è un modo per cancellare il confine che separa i popoli

Instagram - c'è un modo per vedere ancora i like : Tra le novità che riguardano Instagram c'è quella che prevede l'eliminazione del numero visibile dei like. C'è un modo per vederli ancora

Daspo per 10 anni e divieto di seguire in alcun modo le partite per i capi ultras della Juve : 38 Daspo, sono stati emessi nell’ambito dell’inchiesta “Last Banner” contro gli ultras della Juventus. 4 Daspo decennali e divieto di seguire le partite della Juventus anche in tv, alla radio e con lo smartphone per il capo del gruppo Tradizione, Umberto Toia, e la cupola del gruppo rivale, «I Drughi» (il capo dei capi Dino Mocciola, il suo ex luogotenente Salvatore Cava e quello che negli ultimi tempi ne aveva preso il ...

5 semplici step per affrontare gli esami universitari nel modo giusto : Seduti alla scrivania, libro aperto e via a leggere senza sosta quella marea di informazioni che non si vede l'ora di dimenticare appena usciti dall'università il giorno dell'esame. Così, ecco come trasformare gli anni più belli della gioventù in un vero e proprio incubo di angoscia e stanchezza perenne. Come è noto, imparare a memoria informazioni di cui si ignori il significato non è solo inutile e controproducente, ma anche molto difficile, ...

Sarri : «Per innescare un modo di pensare e giocare ci vuole un po’ di tempo» : Le parole dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri alla vigilia del match contro il Brescia valido per la 5^ giornata di Serie A Domani tornerò alla formazione base? «Inutile andare a cercare problematiche a livello di infortuni. Mi serve continuità ma devo tenere conto di tanti altri fattori importanti. Farò qualche valutazione per capire chi sta meglio e può giocare. Bonucci, Matuidi e Ronaldo le hanno giocate tutte vedremo i dati se ...

Del Genio : “Il Lecce lotterà per la salvezza - solo in un modo si vedrà la differenza di valore col Napoli” : Del Genio su Lecce-Napoli Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ riguardo il match di domani Lecce-Napoli: “Il Lecce è una squadra che gioca un calcio offensivo, ha delle qualità e sulla base dell’anno scorso hanno inserito dei calciatori da Serie A. – il giornalista sottolinea – lotterà per la salvezza, ...

In Africa insegniamo il cucito ai bambini. Un modo per unire una società lacerata dalla guerra : Kagabandoro è una cittadina di poco più di 20mila abitanti, a 245 km a Nord di Bangui, la capitale della Repubblica CentrAfricana. Le strade al mattino sono affollate da gente che va in tutte le direzioni; nuvole di bambini si dirigono verso scuola. Ci dirigiamo anche noi in una delle scuole in cui Intersos permette ad oltre 500 bambini di ricominciare un percorso di studio. Nella Repubblica CentrAfricana, infatti, solo tre bambini su cinque ...

Genova - cade finestra in classe e colpisce quattro studenti - feriti in modo lieve. La preside : “Servono più soldi per la sicurezza” : Di colpo cade una finestra in classe e colpisce quattro studenti, durante la lezione. E’ successo in provincia di Genova, nella scuola media Alessi, a Pegli. I ragazzi, due maschi e due femmine fra i 12 e i 13 anni, sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati all’ospedale Gaslini, dove sono stati ricoverati in osservazione in codice verde e poi dimessi nel pomeriggio. Gli accertamenti hanno evidenziato che solo un ...

La vita in diretta - Tosca D'Aquino e il suo rapporto con la fede : "In che modo prego e perché" : L'attrice Tosca D'Aquino parla del suo rapporto con la fede e anche con i miracoli di San Gennaro: "Io mi sento sempre protetta e sorretta", ha confidato l’attrice ospite a La vita In diretta su Rai 1, che ha poi continuato: "Ricordo una frase che dice Io ho fede, e quando penso alla mia vocazione,

Sala : «Nuovo San Siro? Credo non sia un modo per aumentare i prezzi» : Nuovo San Siro prezzi – Il nuovo stadio di San Siro a Milano non sarà un impianto per soli ricchi. E’ questo il pensiero del sindaco Beppe Sala, che oggi ha dichiarato: «Certamente non auspico una via per aumentare in maniera significativa il prezzo dei biglietti, ma non Credo che sia questo il punto per […] L'articolo Sala: «Nuovo San Siro? Credo non sia un modo per aumentare i prezzi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Lorenzin entra nel Pd : “Unico modo per fermare Salvini è stare in un partito strutturato” : “Rafforzare i dem allargando il campo dei moderati – sostiene la leader di Civica popolare Beatrice Lorenzin – è l’unico modo possibile per fermare Salvini“. Non nega di aver avuto “contatti diretti” anche con Matteo Renzi, ma “alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, ho fatto la scelta a mio parere più giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni. Una scelta che bada ai rapporti di forza ed ...

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

Questa zuppa di pomodoro alla crema di anacardi è perfetta per salutare l'estate : Iniziare un pasto con una zuppa calda è sempre una buona idea. È il comfort food per eccellenza, soprattutto dopo una giornata di lavoro. Ideale per una cena leggera, o per un pranzo veloce. Tenete in conto quando avete poco tempo a disposizione da passare ai fornelli o quando avete a portata di mano ancora qualche gustoso pomodoro estivo. Ci piace questo piatto perché è vegan e perché si prepara nel forno, ...

Pd - Boschi accusa : “Nessun toscano nel governo - spero non sia modo per colpire Renzi” : Nel Pd scoppia una nuova polemica per la mancanza di esponenti toscani nella squadra di governo. Maria Elena Boschi lancia l'accusa: "spero che non sia semplicemente un modo per colpire Matteo Renzi". Il segretario Nicola Zingaretti replica cercando di mettere a tacere le polemiche, ma intanto si torna a parlare di scissione da parte dell'ala renziana.Continua a leggere

