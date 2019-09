Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. - (AdnKronos) - Se i dati rivelano che oltre il 90% dei cittadini italiani crede che lo sviluppo sostenibile sia importante, se centinaia di migliaia di giovani manifestano in tutto il mondo chiedendo azioni concrete contro il cambiamento climatico, se si sta sempre più diffondendo la

TV7Benevento : 5 impegni concreti per diventare 'Ambasciatori della sostenibilità'... - giomo2 : RT @Adnkronos: 5 impegni concreti per diventare 'Ambasciatori della #sostenibilità' - BinaryOptionEU : 5 impegni concreti per diventare 'Ambasciatori della #sostenibilità' -