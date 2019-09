Live Non è la d' Urso | il confronto tra Taylor Mega | Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo

Ambulanza a “Live Non è la d’Urso” : Francesca De Andrè collassa prima della diretta - : Roberta Damiata Momenti di tensione a "Live non è la D'Urso" quando poco prima della trasmissione Francesca De Andrè sviene e viene portata via dall'Ambulanza Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Pochi minuti prima della diretta appare l’immagine di un’Ambulanza accorsa d’urgenza agli studi di Milano 2, per Francesca De Andrè che si è sentita male ed è collassata. Sarebbe dovuta essere presente insieme al suo fidanzato, per parlare ...

“Live Non è la D’Urso” - Lele Mora racconta di avere un tumore maligno - : Roberta Damiata Lasciando tutti senza parole Lele Mora racconta a "Live non è la D'Urso" come ha scoperto e cosa dovrà affrontare per combattere il tumore maligno che lo ha colpito Ha scelto “Live Non è la D’Urso” Lele Mora per raccontare di aver scoperto solo pochi giorni fa di avere un tumore maligno tra rene e polmone. In studio con lui sua figlia Diana con le lacrime agli occhi preoccupata per la salute del padre. "Io credo - ...

Live Non è la d'Urso - Giorgio Tambellini : "Ho tradito Francesca de Andrè con un bacio e basta". Scontro con Biagio d'Anelli (VIDEO) : Scontro a tutto spiano tra Giorgio Tambellini e Biagio d'Anelli a proposito del tradimento di Tambellini ai danni di Francesca de Andrè. Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano una settimana fa a Domenica Live affermando che lui e sua sorella Fabrizia avrebbero architettato un vero e proprio piano per farle credere che Giorgio l'aveva tradita mentre invece non era così (anche se Tambellini già durante il Grande Fratello ha ...

Fabrizio Corona contro Live Non è la D’Urso : «Le immagini dal carcere non erano autorizzate» : Fabrizio Corona dal carcere si scaglia contro Barbara D’Urso e il suo programma “Live non è la D’Urso” sottolineando di non aver mai autorizzato le immagini mandate in onda durante la puntata scorsa, una settimana fa. Il filmato diffuso mostrava l’ex re dei paparazzi a una partita di calcetto di beneficenza a San Vittore. Un materiale “esclusivo”, la cui divulgazione si teme possa «pregiudicare il suo ...

Live Non è la D’Urso - moglie di Caniggia sbotta : “E’ una zo**ola!” : Live Non è la D’Urso, moglie di Caniggia: Mariana Nannis sciocca Barbara D’Urso Tra gli ospiti della puntata di Live Non è la D’Urso, trasmessa domenica 29 settembre, Mariana Nannis, moglie di Claudio Caniggia, si è scagliata nuovamente contro Sofia Bonelli, attuale fidanzata dell’ex calciatore argentino. La donna l’ha accusata di essere una prostituta e di aver spinto Caniggia a usare sostanze stupefacenti. Questa ...

Francesca de André in ospedale per un collasso : "Sta bene" l'annuncio a Live Non è la d'Urso : AGGIORNAMENTO 22:20 - L'inviata in diretta dall'ospedale San Raffaele di Milano conferma "Si è ripresa, sta bene, ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi che sono stati veramente tempestivi". Francesca de André in ospedale per un collasso, l'annuncio a Live non è la d'Urso Inizio con il colpo di scena per la terza puntata di Live Non è la d'Urso. Francesca de André, che sarebbe dovuta essere ospite della trasmissione, ha avuto un ...

Mariana Nannis Caniggia/ 'Mio marito non ci parla più' - Live - Non è la d'Urso - : La lotta di Mariana Nannis Caniggia non è ancora terminata. Oggi parlerà ancora del marito Claudio e dell'amante Sofia Bonelli a Live - Non è la d'Urso

