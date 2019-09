Calciomercato Fiorentina | gli obiettivi di gennaio sarebbero un esterno ed Haksabanovic

Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Calciomercato - i tifosi del Milan chiedono la testa di Giampaolo ed il grande ritorno - il Tottenham bussa in casa Fiorentina : Continuano le trattative di Calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter. PANCHINA Milan, LA PROtesta DEI tifosi – I tifosi del Milan chiedono già la ...

Calciomercato - altro colpaccio a zero della Juve : mossa della Fiorentina e testa a testa Udinese-Genoa : Le squadre continuano a muoversi sul Calciomercato, la finestra estiva si è conclusa da poco ma i club del massimo campionato e non solo continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni, gennaio non è poi così lontano e per questo motivo le dirigenze provano ad anticipare i tempi. Nel dettaglio ecco tutte le ultime trattative che riguardano il campionato italiano e non solo. LINDELOF RINNOVA CON IL MANCHESTER UNITED – Il ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic non convocato per il match con la Fiorentina : il suo futuro è in Qatar : L’attaccante croato è finito ai margini del progetto bianconero, dunque potrebbe partire con destinazione Qatar nei prossimi giorni Mario Mandzukic è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, il croato infatti non è stato convocato per il match che la Juventus giocherà domani contro la Fiorentina al Franchi, per l’anticipo della terza giornata di Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Di comune accordo le parti hanno preso ...

Calciomercato - le ultime : Mandzukic può ancora partire! Genoa - Samp - Toro e Fiorentina pensano agli svincolati : Il Calciomercato non è ancora finito, le squadre possono rinforzarsi ulteriormente grazie agli svincolati, anche nelle ultimissime ore alcune squadre si sono mosse alla ricerca di nuovi affare oppure per provare a snellire la rosa. Per quest’ultimo aspetto è il caso della Juventus, in particolar modo un calciatore in uscita è sicuramente Mario Mandzukic, il croato non rientra nei piani e non è stato inserito nella lista Champions ...

Calciomercato - si sblocca André Silva all’Eintracht : innesto della Fiorentina - sorpresa Torino e colpi di Genoa e Lecce : Ultime trattative di Calciomercato, tra qualche ora il gong. Nelle ultime ore sono sorti dei problemi sul trasferimento di André Silva all’Eintracht ma la situazione si è sbloccata positivamente, non è mai stato a rischio invece l’arrivo di Rebic in rossonero. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ l’Udinese continua a trattare con lo Stoccarda per Nicolas Gonzalez, valutazione da 10 milioni di euro, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Juve e Atalanta cercano esperienza in difesa - vicino un colpo per la Fiorentina : LA JuveNTUS CERCA IL SOSTITUTO DI CHIELLINI – Jerome Boateng è vicino a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazione Juventus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in ...

Calciomercato - le trattative : asse Juve-Barcellona - nuovo attaccante per Milan - Fiorentina e Lecce - portiere alla Samp : Altro trasferimento per l’ex centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko che lascia il Chelsea per tornare al Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato lo stesso club monegasco. “Sono molto felice di tornare al Monaco, un club con cui ho, ovviamente, ricordi fantastici”, ha dichiarato il centrocampista francese. La Fiorentina ha praticamente preso l’attaccante brasiliano Pedro, ...

Calciomercato Fiorentina - dal Brasile : accordo raggiunto per l’arrivo di Pedro : Calciomercato Fiorentina, i viola non hanno intenzione di fermarsi. Dopo i diversi colpi messi a segno dal nuovo presidente Rocco Commisso, la società toscana ha intenzione di regalare a Montella un centravanti, forse quello che manca realmente alla squadra visto che Boateng non è un centravanti puro. Secondo quanto riferisce Globoesporte, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con la Fluminense per l’acquisto dell’attaccante ...

Calciomercato - le bombe : nuovo assalto della Fiorentina per Politano - il sostituto può essere Rebic - Torino su Idrissi : Ultimissime ore di Calciomercato, lunedì il gong finale alle trattative, le società continuano a muoversi per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori almeno fino a gennaio. Non si ferma la Fiorentina che ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un nuovo attaccante, si tratta di Politano, l’offerta è arrivata fino a 30 milioni di euro, la richiesta è di 35, si può raggiungere l’accordo, secondo ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : acquistato Martin Caceres : “ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Josè Martin Caceres Silva. Caceres, nato a Montevideo il 7 aprile 1987, nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Siviglia, Juventus, Lazio e Barcellona vincendo sette Campionati, due Coppe Italia, una Coppa di Spagna ed una Champions League. Il nuovo calciatore viola ha indossato anche in 93 occasioni la maglia della Nazionale del suo Paese”. Con questo ...

Calciomercato Fiorentina - Pradè : “De Paul non arriverà - Pedro ci piace tanto” : “Se ci sarà un’opportunità per il nostro progetto la faremo: il presidente ci ha dato massima disponibilità”. Così il ds della Fiorentina Daniele Pradè parlando in occasione della conferenza stampa di presentazione di Dalbert. Sulla trattativa per De Paul, l’ex dirigente dell’Udinese ha dichiarato: “Non arriverà a Firenze. Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico ma quest’anno non c’è ...

Calciomercato - le ultime : blitz del Milan - risolto il caso Laxalt e giallo Simeone - testa a testa per la Fiorentina : ultime ore caldissime di Calciomercato, ecco tutte le trattative. Il Dijon, formazione francese che milita in Ligue 1, ha ufficializzato sul proprio sito internet l’arrivo di Matheus Pereira dalla Juventus, operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha mollato definitivamente la pista che porta ad Angel Correa, come spiegano i media iberici Zvonimir Boban, Cfo rossonero, si trova comunque nella capitale spagnola per ...