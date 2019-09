Berlusconi dice che fu lui a portare i fascisti al governo

Se c'è stata un'opa di Salvini su Forza Italia è fallita - dice Berlusconi : A Matteo Salvini, Silvio Berlusconi rimprovera di avere "avuto anche il coraggio di proporre Di Maio presidente del Consiglio". Nella telefonata a chiusura della convention FI a Viterbo, il leader 'azzurro' rimprovera "ai nostri alleati della Lega, di avere consentito a M5s in 14 mesi del precedente governo di caratterizzare" le politiche dell'esecutivo. Rivendica i quarti di nobiltà del socio fondatore, che stavolta fa pesare le sue quote, ...

"Meglio Italia Viva di Renzi che il Pd" - dice Silvio Berlusconi : “La legge elettorale è il cuore della democrazia rappresentativa. In attesa che i nostri tecnici approfondiscano la proposta referendaria, sarebbe piuttosto opportuno che il centrodestra definisse una proposta unitaria da presentare in Parlamento”. In un'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi risponde così alla richiesta di Salvini di appoggiare il referendum sulla legge elettorale per evitar e il ritorno al proporzionale. Il ...

Berlusconi - la Cassazione dice no all’assegno di mantenimento per Veronica Lario. Lei deve restituire 45 milioni : Anche la Suprema Corte ha detto no al maxi assegno di mantenimento che Silvio Berlusconi avrebbe dovuto versare all’ex coniuge Veronica Lario. Il 30 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano del novembre 2017 emessa nel giudizio Berlusconi-Lario che aveva azzerato l’assegno di divorzio, rigettando integralmente il ricorso presentato dalla ex moglie. Il Tribunale di Monza nel ...

Crisi di governo - M5s dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...