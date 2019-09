Austria | Kurz in testa | l' estrema destra perde 10% dopo Ibizagate

Austria - exit poll : Kurz vola al 37% - ultradestra al 17% - Spoe al 23% : Fpoe verso l'opposizione. Il segretario generale Vilimsky: “Al partito serve una ripartenza”. Il leader dei popolari ora dovrà scegliere tra Spoe e Verdi

Austria : trionfa Kurz - crolla l'ultradestra | Alleanza con Spoe o Verdi per governare : In seconda posizione la Spoe al 22,5%, davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo "Ibizagate"

Voto in Austria - Kurz vola al 37 - 2%. Per l’ultradestra - crollo del 10 % - Verdi +10 - 5% : I popolari di Sebastian Kurz volano al 37,2%, l'ultradestra del Fpoe, travolta dall'Ibizagate che aveva costretto alle dimissioni il suo leader Heinz Strache crolla del 10%, mentre i Verdi arrivano alla cifra record del 14,3%, il 10,5% in più. E' quanto emerge dalle prime proiezioni dopo il Voto in Austria, che fa segnare ancora un arretramento dei socialdemocratici, fermi al 22, mentre i liberali di Neos arrivano al 7,4%. L'Austria era tornata ...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfa Kurz (37%). Crolla l'ultradestra - Spoe al 23% : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni di Research Affairs dicono che i popolari di Sebastian Kurz, 33 anni, stravincono le Elezioni...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfano i popolari di Kurz - crolla l'ultradestra - Spoe al 23% : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni di Research Affairs dicono che i popolari di Sebastian Kurz, 33 anni, stravincono le Elezioni...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfa Kurz con il 37% dei voti. L’ultradestra crolla al 16 - 7% e resta dietro ai socialdemocratici. Verdi al 13% : Un trionfo ancora più largo del previsto: Sebastian Kurz stravince le Elezioni politiche in Austria. I popolari, stando alle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi, volano infatti al 37,1%. crolla L’ultradestra che viene stimata al 16,7%, Davanti arrivano quindi i socialdemocratici che confermano le aspettative dei sondaggi, raccogliendo il 22,5%. Alla fine l’Fpoe paga più del previsto lo scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017, ...

Elezioni Austria - le proiezioni : trionfano i popolari di Kurz. Crolla l'ultradestra : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni dicono che i popolari di Sebastian Kurz stravincono le Elezioni politiche. La Oevp vola infatti al...

Austria : trionfa Kurz - crolla l'ultradestra : In seconda posizione la Spoe al 22,5%, davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo "Ibizagate"

Austria : Kurz trionfa - giù l'ultradestra : I popolari di Sebastian Kurz sono in testa alle elezioni legislative in Austria. E' quanto emerge dalle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi. L'Oevp vola infatti al 37,1%.l'ultradestra crolla del 10%, calano i socialdemocratici. La Spoe in seconda posizione al 22,5%,davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017 tornano in parlamento i Verdi (13,1%), mentre i liberali Neos ...

In Austria è in vantaggio Sebastian Kurz : Il partito dell'ex cancelliere è dato davanti agli altri dagli exit poll, ma non è chiaro se dopo vorrà allearsi ancora con la destra radicale filo-russa

Austria - oggi al voto con l’incognita della governabilità. Le nuove manovre di Kurz : L'Austria torna al voto oggi con una sola certezza: la vittoria annunciata del Partito popolare (Ovp) del premier Sebastian Kurz, ma senza una maggioranza assoluta: il dubbio quindi riguarda non tanto l'esito del voto, quanto il futuro della coalizione uscente. L'alleanza fra l'Ovp e l'ultradestra del Partito della Libertà (Fpo) è infatti terminata ingloriosamente nel maggio scorso dopo il cosiddetto "Ibizagate", uno scandalo di corruzione che ...

L'Austria torna alle urne dopo l'Ibiza-gate. Kurz favorito : Giornata di elezioni politiche in Austria. Gli elettori sono stati chiamati alle urne per il voto anticipato che si era reso necessario la scorsa primavera dopo la sfiducia al governo Kurz per lo scandalo Ibiza-Gate che aveva travolto il partner di coalizione Fpoe. Il paese nel frattempo è stato guidato dal governo tecnico della ex presidente della Corte Costituzionale Brigitte Bierlein. Chiaro favorito di questa tornata elettorale ...

Elezioni Austria - Kurz sicuro vincitore dovrà scegliere : la via verso il Green New Deal o una Vienna anti-italiana che guarda a Visegrad : Da una parte la strada verso Bruxelles e l’apertura a un Green New Deal europeo. Dall’altra la via che porta a Visegrad, a una Vienna anti-italiana che difende l’austerity e rifiuta un nuovo meccanismo di redistribuzione dei migranti. I cittadini Austriaci si presentano alle urne per l’elezione del Nationalrat, ma a scegliere quale sarà il futuro del Paese negli equilibri dell’Ue sarà soprattutto Sebastian Kurz, il ...

Elezioni Austria - favorito Kurz ma resta l'incognita della governabilità | Alle urne dopo lo scandalo "Ibizagate" : Il voto anticipato reso necessario dopo la sfiducia al governo Kurz per lo scandalo che aveva travolto il partner di coalizione Fpoe