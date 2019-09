Rugby | Pro14 2019-2020 | Edimburgo-Zebre 50-15 Scozzesi dominanti nella prima stagionale

Edimburgo-Zebre oggi in tv - Pro14 Rugby 2019 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : In attesa della terza partita dell’Italia nella Coppa del Mondo di rugby in Giappone, oggi, sabato 28 settembre, alle ore 20.35 italiane, inizia il Pro14 anche per le franchigie italiane, con le Zebre che inizieranno in trasferta, facendo visita agli scozzesi dell’Edimburgo, in un match subito complicato. Segui il Pro14 di rugby in diretta streaming su DAZN Anche per quest’anno il broadcaster per l’Italia del Pro14 sarà ...

Benetton-Leinster oggi in tv - Pro14 Rugby 2019 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : L’attenzione del mondo della palla ovale è tutta per la Coppa del Mondo di rugby in Giappone, ma oggi, sabato 28 settembre, alle ore 18.15, inizia il Pro 14 anche per le franchigie italiane, con il Benetton Treviso che inizierà in casa, ospitando tra le mura amiche i fortissimo Leinster, in un match subito probante. Segui il Pro14 di rugby in diretta streaming su DAZN Anche per quest’anno il broadcaster per l’Italia del Pro14 ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti i giocatori che militano in Italia. 26 calcano i campi del Pro14 - c’è Nasi Manu con Tonga : Saranno ventisei gli atleti che militano in formazioni italiane a prendere parte alla Coppa del Mondo di Rugby, che tra meno di ventiquattro ore scatterà in Giappone: ben venticinque di questi fanno parte dei trentuno azzurri di Conor O’Shea, mentre tra le fila di Tonga è stato convocato Nasi Manu. tutti fanno parte delle due franchigie italiane presenti nel Pro14, mentre non vi sono in Giappone giocatori militanti nel Top12, il massimo ...