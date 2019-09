La Roma cerca il riscatto a Lecce | appuntamento live su DAZN

Roma - Fonseca alla ricerca del riscatto : “effettuerò alcuni cambi” - le indicazioni per la sfida di Lecce : “Abbiamo fatto le nostre analisi con i giocatori, abbiamo fatto capire loro quello che non è andato bene e quello che c’è da migliorare”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce e dopo il ko contro l’Atalanta davanti al pubblico amico. “Domani effettuerò alcuni cambi, ci sono tante partite ...

Malattie neuromuscolari e medicina - a Roma il primo Istituto di ricerca Pediatrica : Nasce in Italia il primo Istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle Malattie neuromuscolari, patologie altamente invalidanti

Roma-Atalanta - Fonseca non cerca scuse : “abbiamo meritato la sconfitta - non abbiamo mai avuto la palla” : L’allenatore portoghese accetta la sconfitta, dando i giusti meriti all’Atalanta al termine di una partita dominata dai nerazzurri Niente scuse, nessun alibi per Paulo Fonseca al termine dalla sconfitta subita dalla sua Roma contro l’Atalanta, riuscita ad imporsi all’Olimpico con i gol di Zapata e De Roon. Alfredo Falcone – LaPresse Una partita dominata dai nerazzurri, come confermato dallo stesso allenatore ...

Una bambina di 10 anni ha cercato di uccidersi a Roma : Voleva togliersi la vita a soli 10 anni, per cause ancora da accertare, ma è stata salvata in extremis da due poliziotte libere dal servizio. E' successo a Roma, dove una bambina si è sporta dal balcone al terzo piano per lanciarsi. A trarla in salvo, due poliziotte della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, libere dal servizio, una volta entrate nell'appartamento, l'hanno afferrata stringendola a loro. Le due donne erano ...

Serie A - la Roma cerca conferme con l’Atalanta : live su Sky : L’inizio di stagione altalenante sembra ormai alle spalle, ma anzi la Roma nelle ultime gare è riuscita a ottenere una buona continuità sia sul piano del gioco che su quello del risultati. I giallorossi possono quindi essere una delle formazioni che possono farcela ad ottenere almeno il quarto posto. Il prossimo avversario dei giallorossi andrà […] L'articolo Serie A, la Roma cerca conferme con l’Atalanta: live su Sky è stato ...

Un autista di autobus è stato aggredito ieri sera a Roma da otto ragazzi - che sono ancora ricercati : Venerdì sera c’è stata un’aggressione a Roma a bordo di un autobus della linea 46, compiuta da un gruppetto di otto ragazzi contro il conducente dell’autobus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il tragitto uno dei ragazzi avrebbe messo in

Si cercano ballerini per il film “From The Block”. Audizioni all’Ippodromo Capannelle di Roma : Un sogno che parte da Corviale. E’ quello di Nicholas, un ballerino di hip hop, figlio di genitori separati e cresciuto in un quartiere popolare, che insegue il desiderio di volare negli Stati Uniti grazie ad una competizione di danza. Questa la storia di “From The Block”, un film in fase di realizzazione da parte della Società di Produzione Cinematografica Scirl Movie, che il prossimo 28 settembre darà vita ad un evento ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : 3 eventi nell’area dei Castelli Romani : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) scende in campo venerdì 27 settembre per la Notte Europea dei Ricercatori – insieme ad altre Delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) – per raccontare al pubblico come gli astrofili studiano gli astri e come contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze scientifiche. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione e diffusione della cultura astronomica da oltre 20 ...

Roma - retroscena Zaniolo prima del rinnovo. L’agente : “Ecco chi lo ha cercato con insistenza” : “Nicolò era un obiettivo concreto del Tottenham, lo hanno cercato prima che rinnovasse il contratto con la Roma”. retroscena legato a Zaniolo rivelato dall’agente del calciatore giallorosso, Claudio Vigorelli. Il trequartista della Roma ha poi prolungato il suo contratto fino al 2024. “Siamo lusingati del fatto che Pochettino e gli Spurs, un team veramente importante, lo abbiano cercato ma Nicolò sta bene a Roma. ...

Lavorare nel calcio - la Roma cerca un Digital Media Editor : L’AS Roma è alla ricerca di un Editor madrelingua italiano, dotato di talento e creatività, da assumere nel Digital Media Team del club. Il candidato selezionato avrà il compito di scrivere e pubblicare articoli e notizie, elaborare idee originali per asRoma.com e dovrà assicurarsi che tutte le sezioni del sito siano correttamente aggiornate. Oltre al […] L'articolo Lavorare nel calcio, la Roma cerca un Digital Media Editor è stato ...

Ire Roma : Linkedin per professionisti ricerca e clinica : Roma – “Linkedin e’ la piattaforma utilizzata da oltre 600 milioni di utenti, di cui oltre 16,5 milioni in Italia, al fine di dare visibilita’ alla propria professionalita’ e alla propria azienda. E’ al terzo posto dopo Facebook e Instagram. Per questo il prossimo 25 settembre dalle ore 10 alle ore 14.30 presso Aula C centro congressi multimediale Ifo, all’interno degli eventi organizzati nella Settimana ...

Francesco Totti ricercato… per un reality Amazon! L’ex calciatore della Roma parteciperà a “Celebrity Hunted” : Francesco Totti parteciperà al reality Amazon ‘Celebrity Hunted’: l’ex calciatore della Roma sarà un ‘ricercato’ che dovrà sfuggire ad una squadra di ‘cacciatori’ Ritiratosi ormai da 2 anni, conclusa senza grandi soddisfazioni una prima parte di carriera da dirigente, nel prossimo futuro Francesco Totti si dedicherà a qualche apparizione in tv. L’ex capitano della Roma, stando a quanto ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 : spettacolo a Roma. Lupo/Nicolai cercano l’impresa al Foro Italico - Mol/Sorum e Pavan/Humana i favoriti : Il Foro Italico di Roma è pronto per ospitare le Finali del World Tour di Beach volley, nella Capitale andranno in scena gli atti conclusivi del torneo internazionale itinerante a cui parteciperanno 63 coppie maschili e 55 femminili provenienti da 28 Paesi. L’appuntamento è da mercoledì 4 a domenica 8 settembre con un montepremi complessivo di ben 600mila dollari e punti in palio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ben 1200 ...

Roma - morta in casa - si cerca compagno : 14.52 Una Romana di 59 anni è stata trovata morta in casa in zona Acilia,nel quadrante sud di Roma.Il corpo,in avanzato stato di decomposizione,è stato scoperto nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio. Si cerca il compagno della donna. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita. E' stata trovata anche l'auto con il ...