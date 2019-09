Fabrizio Corona contro la D' Urso per le immagini in carcere | Mai autorizzate

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) “comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delleche lo ritraggono all’interno deldi San Vittore”. È questo il contenuto di un post apparso sul profilo Instagram di, attualmente ine gestito dal suo staff. Il riferimento è chiaramente alla trasmissione di Barbara D’, rea di aver diffuso gli scatti che ritraevano l’ex re dei paparazzi in. Visualizza questo post su Instagramcomunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delleche lo ritraggono all’interno deldi San Vittore, e che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’“ Live – non è la D’” di domenica 22 settembre 2019, e di conseguenza sono comparse su ...

