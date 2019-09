Chiuso per irregolarità e anomalie sui conti il ristorante del maxiscontrino di Roma

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) E’ statoilAntico Caffè di Marte, locale nel centro storico di, protagonista del maxi scontrino di 430 euro a due turiste giapponesi. La polizia locale dicapitale, gruppo Trevi, infatti ieri sera dopo l’ennesimo controllo ha rilevato irregolarità sulla tasse di pagamento di occupazione del suolo pubblico e l’anomalia di una quota del 10 per cento applicata aie non previsto per legge. Ilera già stato15 giorni fa e per 5 giorni sempre per occupazione di suolo pubblico, per poi riaprire.Nei controlli di ieri sera, spiegano i vigili, non sono state riscontrate altre irregolarità ed è stato controllato anche lo scontrino che ha suscitato numerose polemiche. Secondo l’esame la ricevuta in questione e pubblicata sui social è da riferirsi a una ricevuta bancomat, quindi non ...

