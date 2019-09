Rosy Abate2 | spoiler quarto episodio | Leo viene arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il prossimo venerdì 4 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la quarta puntata della seconda stagione diAbate 2. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione peggiorerà ulteriormente per Leonardo Abate e di conseguenza anche sua madre Rosalia. Ma prima di andare alappuntamento, procederemo per gradi. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che Leo è colui che ha ucciso la poliziotta Nadia. Da quel momento in poi, la Regina di Palermo capisce che non c'è possibilità di costruire la vita sua e di suo figlio, lontano dagli ambienti criminali. Quindi, pur di difendere suo figlio si schiererà dalla sua parte e intanto, l'ispettore Bonaccorso ha continuato ad indagare sulla morte della sua collega. Successivamente, dopo un lungo lavoro notte e giorno, l'ispettore ha avvicinato sempre di più il nome di Leo all'omicidio di Nadia: a quel punto,si è avvicinata al ...

