REFERENDUM LEGGE ELETTORALE | VOTO IN PRIMAVERA ' Lunedì in Cassazione' esulta Salvini

Salvini : in primavera ci sarà il REFERENDUM sulla legge elettorale : "Sono contento perché mi è arrivato il messaggio del governatore del Piemonte che è stato approvato dal suo Consiglio regionale il quesito, quindi è ufficiale: in primavera c'e' il referendum sulla legge elettorale". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo intervento sul palco della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. L'obiettivo, ha ribadito l'ex ministro dell'Interno, è tornare al voto con una legge ...

Legge elettorale : anche il Piemonte chiede il REFERENDUM - è la quinta regione : E' stata così raggiunta la quota per chiedere il referendum per l'abrogazione della quota proporzionale

Accordo nel centrodestra sul REFERENDUM sulla legge elettorale : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia darà il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Ciò ha permesso al vicepresidente del ...

Legge elettorale - ok a REFERENDUM dal consiglio regionale Lombardia : Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 47 voti positivi su 49 presenti il Referendum per la modifica della Legge elettorale

Legge elettorale - ok a REFERENDUM dal consiglio regionale Veneto : Il consiglio regionale Veneto ha approvato con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, la proposta di deliberazione amministrativa.

Il centrodestra si ricompatta su legge elettorale - verso ok REFERENDUM : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia dara' il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Cio' ha permesso al vicepresidente del Senato ...

Sardegna - M5s spaccato su REFERENDUM LEGGE elettorale : Caos nel M5s sardo in Consiglio regionale dopo che due dei sei consiglieri - Carla Cuccu ed Elena Fancello - hanno votato si' alla mozione della Lega sul referendum, contravvenendo cosi' alle indicazioni del gruppo. "Non ci aspettavamo questa posizione che va contro il gruppo M5s sardo e contro le direttive del movimento nazionale, ma ne prendiamo atto", ha dichiarato la capogruppo Desire' Manca. Il M5s potrebbe prendere provvedimenti? ...

Legge elettorale - REFERENDUM attraverso il sì di 5 Regioni per abrogare il proporzionale : mossa leghista per ostacolare la riforma di M5s e Pd : Il Veneto e la Sardegna hanno già dato il via libera, nel giro di qualche ora toccherà alla Lombardia, giovedì voterà la Liguria e sono in moto anche Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La proposta referendaria per l’abrogazione parziale della Legge elettorale passa attraverso i consigli regionali guidati dal centrodestra tra voti favorevoli, qualche inciampo e le proteste delle opposizioni. È l’arma “imposta” da Matteo ...

Forza Italia ostacolerà l'ipotesi REFERENDUM della Lega sulla legge elettorale? : Silvio Berlusconi ha dato indicazione affinché Forza Italia si esprima con l'astensione nei Consigli regionali chiamati a discutere la proposta di referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis lanciata dalla Lega. È quanto ha confermato il deputato di FI, Sestino Giacomoni, che ha la responsabilità su tutti i coordinatori regionali di partito. "Su input del presidente Berlusconi ho inviato questo messaggio, ...

REFERENDUM LEGGE elettorale Lega : testo depositato - cosa prevede : Referendum legge elettorale Lega: testo depositato, cosa prevede La data più importante per la Lega da qui al prossimo mese sarà quella del 19 ottobre: si tratta del giorno in cui Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia saliranno sul “palcoscenico” di piazza San Giovanni (storica scenografia della sinistra) per richiamare il popolo di centrodestra all’orgoglio nazionale, attaccare l’attuale esecutivo guidato dall’alleanza M5S-PD e preparare il ...

Legge elettorale - maggioritario vs proporzionale/ REFERENDUM Salvini contro Governo : Legge elettorale, maggioritario vs proporzionale: le posizioni e il Referendum lanciato da Salvini contro Rosatellum bis e Governo Conte

Salvini lancia la sfida al nuovo governo : ''REFERENDUM sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

Salvini : "REFERENDUM per abrogare la parte proporzionale della legge elettorale" : Matteo Salvini oggi è a Milano per l'assemblea degli amministratori locali della Lega e ha fatto una proposta che riguarda la legge elettorale:"Se cinque Regioni a maggioranza assoluta chiedono un referendum, la proposta non si sottopone a un voto sulla piattaforma Rousseau, ma tra i cittadini per avere un sistema elettorale in Italia totalmente maggioritario. Chi vince un voto in più vince, collegio per collegio come i sindaci"Che poi è la ...