NBA – La sincerità di Dwight Howard | “gli infortuni e l’ego mi hanno penalizzato in

NBA – Ginobili in tutta sincerità : “mi mancano le cene con la squadra - ma i back to back certamente no!” : Manu Ginobili ha parlato di ciò che gli manca del basket dopo il ritiro: l’ex Spurs ricorda con piacere le cene di squadra e le occasioni di fare gruppo, ma non rimpiange la fatica e i back to back Al termine di un’esibizione in Cina, Manu Ginobili si è soffermato a parlare ci ciò che gli manca del basket NBA dopo il ritiro. La stella argentina che ha dedicato la sua carriera agli Spurs, ha spiegato di pensare con nostalgia a ...