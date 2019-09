Legami karmici | quando l’amore è destinato ad incontrarsi

Fonte : dilei

(Di venerdì 27 settembre 2019) Qualsiasi sia stata la relazione avuta tra due persone in un passato trascendentale, se due anime sono unite, il destino le farà incontrare nuovamente. Una cosa è certa,questo individuo compare nella nostra vita, occorre risolvere il karma o comunque imparare dalla lezione di vita precedente. È difficile spiegare come ci si può rendere conto se quell’anima, ha già fatto parte della nostra vita. In realtà è lo sguardo e la sensazione di familiarità che proviamo al primo incontro a mandarci il segnale. Lo sguardo, consente di attivare inconsciamente il bagaglio di esperienze condivise che proviamo al momento dell’incontro. Basta poco per sentire dentro di noi la sensazione di un ricongiungimento. Questo accade perché se due anime sono destinate a stare insieme, l’interruzione, a causa del passaggio da una vita all’altra, è solo momentanea.s’incontra quell’anima, che una ...