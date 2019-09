Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Giuseppe, in un’intervista a Ceglie Messapica (Brindisi) ad Affaritaliani.it, ha dichiarato che “la cosiddettatax” per glie leIva “lae cercheremo di incrementarla anche per i redditi superiori”. “Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale - aggiunge il premier - al di sopra dei 65mila euro”.Il premier ha poi smentito un aumento selettivo dell’Iva: “No, l’impegno solenne è disattivare le clausole di salvaguardia dell’Iva. È un impegno robusto, un capitolo importante della nuova manovra economica: sono 23 miliardi ma lo abbiamo dato per scontato fin dall’inizio. Dobbiamo metterli sul tavolo”. “Stiamo lavorando a qualche modulazione, ma con beneficio con gli italiani”, ha specificato il premier....

ArchCmc : RT @HuffPostItalia: Conte: 'Conserveremo flat tax per autonomi e partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale' - HuffPostItalia : Conte: 'Conserveremo flat tax per autonomi e partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale' - Affaritaliani : Conte a #LaPiazza: 'Conserveremo quota 100, nessun ritocco'. La diretta -